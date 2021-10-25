Вице-мэр Бирюков рассказал об озеленении вылетных магистралей столицы
Более 16 тысяч деревьев и кустарников высадят на вылетных столичных магистралях этой осенью. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков. Он отметил, что взрослые липы, рябины, клены и сирень украсят Алтуфьевское шоссе, улицу Милашенкова, Ломоносовский, Мичуринский, Балаклавский и Ленинградский проспекты, а также Ленинградское шоссе, Большую Черкизовскую улицу и ТПУ «Лефортово».
Бирюков подчеркнул, что высадка деревьев и кустарников – это одно из важнейших направлений при формировании комфортной городской среды.
«Озеленение общественных пространств играет огромную роль для городов, особенно такого огромного мегаполиса, как Москва. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной, когда там высаживают деревья, кустарники и цветы», - отметил глава комплекса городского хозяйства.
Больше всего деревьев, по словам Бирюкова, появится на Ленинградском проспекте – там их высадят более 800. Таким образом, эта магистраль, вслед за Ленинградском шоссе, войдёт в список лидеров как по количеству, так и по разнообразию видов деревьев и кустарников.
Кроме того, вице-мэр столицы подчеркнул, что саженцы для украшения города выбирают с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса. Также они должны соответствовать визуальному облику уличного пространства. Бирюков добавил, что возраст высаживаемых деревьев от 10 до 20 лет, их высота – 3-7 метров.
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