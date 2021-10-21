Вице-мэр Бирюков: Московские фонтаны подготовили к зиме
В Москве завершились работы по консервации фонтанов в преддверии зимы. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков. Он отметил, что их провели специалисты комплекса городского хозяйства.
«Консервация фонтанов включает в себя целый комплекс работ: вначале из системы сливается вода, проводится очистка скульптур, чаш и оборудования, промывка сооружения. После проходит демонтаж фонарей подводной подсветки и струеобразующих элементов, монтируются заглушки», - отметил заммэра.
Кроме того, Бирюков рассказал, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами на зиму защищают специальными конструкциями. Он подчеркнул, что на фонтанах «Репинский» и «Пушкинский» ставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке Царицыно – единственный в Москве, который закрывают специальным надувным куполом. Что касается плавающих фонтанов на Обводном канале и Братеевском пруду, то их каждый год полностью демонтируют, а сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами.
Заммэра столицы также рассказал, что в течение зимы фонтаны Москвы будут готовить к новому сезону. Следить за фонтанами в зимний период будут около 350 специалистов.
«Проводится проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики», - пояснил Бирюков.
Отметим, в Москве насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, «сухие», плавающие, музыкальные и светодинамические.
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