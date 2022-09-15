Вице-мэр Бирюков: отопление в Москве включат 18 сентября
Отопление в жилых домах Москвы появится 18 сентября, заявил заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сообщают РИА Новости.
«Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления», — отметил вице-мэр.
По его словам, подготовку к отопительному сезону завершили ещё к 1 сентября. За это время было подготовлено свыше 74 тыс. объектов, из них более 34 тыс. жилых многоквартирных домов, добавил Бирюков.
Он также рассказал, что по специальным заявкам отопление уже подают в ряд организаций и учреждений, прежде всего, социальной сферы – в детские сады и ясли, больницы и поликлиники, спортивные объекты.
Ранее в Москве отменили бумажные справки о болезни ребенка для кружков и секций, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+56 126 / сут.
Умерли
386 тыс.+99 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+49 752 / сут.
- ЕС продлил санкции против сына экс-президента Украины Януковича
- США готовы ввести санкции за использование карты «МИР» в других странах
- При обстреле белгородского села со стороны Украины загорелся таможенный терминал
- Глава Финляндии не считает недвижимость в стране основанием для визы россиянам
- Аксёнов поддержал идею Кадырова о наборе регионами добровольцев
- Вице-мэр Бирюков: отопление в Москве включат 18 сентября
- Совет МАГАТЭ в резолюции призвал РФ вывести силы с Запорожской АЭС
- Европарламент признал Венгрию автократией
- Подоляк заявил, что виновник ДТП с Зеленским был под стимуляторами
- США ввели санкции против Кадырова и членов его семьи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru