Вице-мэр Бирюков: отопление в Москве включат 18 сентября

Отопление в жилых домах Москвы появится 18 сентября, заявил заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сообщают РИА Новости.

«Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления», — отметил вице-мэр.

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По его словам, подготовку к отопительному сезону завершили ещё к 1 сентября. За это время было подготовлено свыше 74 тыс. объектов, из них более 34 тыс. жилых многоквартирных домов, добавил Бирюков.

Он также рассказал, что по специальным заявкам отопление уже подают в ряд организаций и учреждений, прежде всего, социальной сферы – в детские сады и ясли, больницы и поликлиники, спортивные объекты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖКХПетр БирюковМоскваОтопление
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