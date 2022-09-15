Вице-мэр Бирюков: отопление в Москве включат 18 сентября

По его словам, подготовку к отопительному сезону завершили ещё к 1 сентября. За это время было подготовлено свыше 74 тыс. объектов, из них более 34 тыс. жилых многоквартирных домов, добавил Бирюков.

Он также рассказал, что по специальным заявкам отопление уже подают в ряд организаций и учреждений, прежде всего, социальной сферы – в детские сады и ясли, больницы и поликлиники, спортивные объекты.

Ранее в Москве отменили бумажные справки о болезни ребенка для кружков и секций, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

