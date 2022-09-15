Крохин: Неэффективным УК надо выписывать не предостережение, а предписание
Председатель Союза жилищных организаций Москвы отметил, что сегодня многие дома лишь формально готовы к зиме, предостережения здесь не помогут.
Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин в пресс-центре НСН заявил о необходимости выписывать неэффективным УК предписания после первого же нарушения.
«Я согласен, что можно штрафы снижать, но предписания должны быть. Первое нарушение должно повлечь за собой предостережение, но одновременно с предписанием, потому что это приводит к безответственности. Если не было выдано предписание, значит, нет обязанности устранить. У нас сейчас очень много домов, которые формально как бы к зиме готовы, а на самом деле они не приняты, но дом запускают, отопление включают, недостатки не устраняются», - объяснил он.
В России порядка 40% управляющих компаний терпят убытки, это напрямую влияет на качество услуг, заявила ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.
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