Крохин: Неэффективным УК надо выписывать не предостережение, а предписание

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин в пресс-центре НСН заявил о необходимости выписывать неэффективным УК предписания после первого же нарушения.

«Я согласен, что можно штрафы снижать, но предписания должны быть. Первое нарушение должно повлечь за собой предостережение, но одновременно с предписанием, потому что это приводит к безответственности. Если не было выдано предписание, значит, нет обязанности устранить. У нас сейчас очень много домов, которые формально как бы к зиме готовы, а на самом деле они не приняты, но дом запускают, отопление включают, недостатки не устраняются», - объяснил он.

В России порядка 40% управляющих компаний терпят убытки, это напрямую влияет на качество услуг, заявила ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.

