Вице-губернатора Кубани Наумова избрали мэром Краснодара

Городская дума Краснодара выбрала вице-губернатора Кубани Евгения Наумова новым главой города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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«Евгений Наумов избран главой Краснодара. Его кандидатуру во время тайного голосования поддержали депутаты 9 ноября на 47-м внеочередном заседании городской думы 7-го созыва», — отмечается в сообщении.

Кандидатуру Наумова поддержал 41 депутат из 46 присутствующих.

Прежний глава города Андрей Алексеенко оставил свой пост в августе в связи с переходом на другую работу, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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