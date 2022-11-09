Вице-губернатора Кубани Наумова избрали мэром Краснодара
Городская дума Краснодара выбрала вице-губернатора Кубани Евгения Наумова новым главой города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
«Евгений Наумов избран главой Краснодара. Его кандидатуру во время тайного голосования поддержали депутаты 9 ноября на 47-м внеочередном заседании городской думы 7-го созыва», — отмечается в сообщении.
Кандидатуру Наумова поддержал 41 депутат из 46 присутствующих.
Прежний глава города Андрей Алексеенко оставил свой пост в августе в связи с переходом на другую работу, напоминает «Свободная пресса».
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