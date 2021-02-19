Вильфанд рассказал о причинах снежного коллапса в Крыму

Снегопад, который сопровождается сильным ветром в Крыму, вызван столкновением холодного воздуха из Европейской части России с теплым со Средиземного и Черного моря. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал, что сформировался ряд фронтальных разделов и обострились несколько вторичных фронтальных разделов, что привело к столкновению двух воздушных масс с совершенно разными физическими свойствами, и прежде всего температурным режимом.