Вильфанд рассказал о причинах снежного коллапса в Крыму
Снегопад, который сопровождается сильным ветром в Крыму, вызван столкновением холодного воздуха из Европейской части России с теплым со Средиземного и Черного моря. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он рассказал, что сформировался ряд фронтальных разделов и обострились несколько вторичных фронтальных разделов, что привело к столкновению двух воздушных масс с совершенно разными физическими свойствами, и прежде всего температурным режимом.
В результате на полуостров обрушились одновременно дождь, снег и мокрый снег, а также усилился ветер.
Улучшение погоды, по словам Вильфанда, начнется в Крыму с воскресенья.
Из-за непогоды и плохой видимости сегодня дважды перекрывалось движение по автомобильной части Крымского моста. МЧС выпустило экстренное предупреждение о вероятности схода лавин.
Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что на автостанции в Керчи организовано горячее питание. Там находятся десятки автомобилей и автобусов, передает RT. К устранению последствий непогоды привлечены более 190 человек и 60 единиц техники.
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