Экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за вероятности схода лавин
Экстренное предупреждение объявлено в Крыму до конца недели в связи с угрозой схода лавин. Об этом проинформировала пресс-служба МЧС Республики Крым.
В обоих направлениях в эти дни будет закрыта дорога на плато Ай-Петри.
Сейчас на полуострове сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель, пишет «Газета.ру». Скорость ветра достигает 20-25 м/с.
Сегодня с 6.00 было перекрыто из-за плохой видимости движение автотранспорта по Крымскому мосту, передает RT. В настоящее время сообщение восстановлено, после открытия моста в сторону полуострова со стороны Кубани образовалась большая автомобильная пробка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru