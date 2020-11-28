Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России
В центральной части России ожидается солнечная и прохладная погода в середине следующей недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Синоптик отметил, что в европейскую часть страны придет сибирско-уральский воздух, который принесет с собой солнечную погоду. Однако, начиная с четверга, температура снизится и достигнет минусовых показателей. В первый день зимы, во вторник, выпадет небольшой снег, отметил синоптик.
Научный руководитель Гидрометцентра не исключил дальнейшего похолодания до -10 градусов. Вильфанд напомнил, что в настоящий момент температура воздуха в центральной части России теплее нормы на три-четыре градуса.
Синоптик подчеркнул, что прогнозы на начало декабря еще требуют уточнения, однако предположил, что со 2 декабря температура будет отрицательной круглосуточно.
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