Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России

Синоптик отметил, что в европейскую часть страны придет сибирско-уральский воздух, который принесет с собой солнечную погоду. Однако, начиная с четверга, температура снизится и достигнет минусовых показателей. В первый день зимы, во вторник, выпадет небольшой снег, отметил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра не исключил дальнейшего похолодания до -10 градусов. Вильфанд напомнил, что в настоящий момент температура воздуха в центральной части России теплее нормы на три-четыре градуса.

Синоптик подчеркнул, что прогнозы на начало декабря еще требуют уточнения, однако предположил, что со 2 декабря температура будет отрицательной круглосуточно.

