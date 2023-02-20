Сугробы в Москве стали самыми большими с начала зимы
Высота снежного покрова в российской столице достигла максимального значения с начала зимнего периода – 38 сантиметров. Такие данные приводит центр погоды «Фобос».
Новый снегопад принёс в столичный регион циклон со стороны северо-запада России. При этом, как отмечают «Известия», в некоторых районах Подмосковья высота сугробов достигает 50 сантиметров и даже больше. Например, по данным Гидрометцентра России, на станции Черусти этот показатель составляет 55 см.
Как сообщает НСН, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о сильном морозе в некоторых регионах РФ в ближайшие дни. А в Москве в ночь на 22 февраля температура воздуха может опуститься до -18 °C.
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