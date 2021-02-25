Вильфанд предупредил жителей Москвы о низком атмосферном давлении

Атмосферное давление в Москве и Подмосковье в течение нескольких дней будет на 10 миллиметров ниже обычных значений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Вильфанд спрогнозировал скачки температуры в Москве и Подмосковье

По словам Вильфанда, давление значительно понизиться и покажет аномальные для данного региона значения. Ученый отметил, что минимальных значений показатели достигнут к субботе 27 февраля.

По данным Гидрометцентра, давление будет на 10 миллиметров ниже многолетних значений. Кроме того, оно покажет на 30 миллиметров меньше, чем во вторник 23 февраля.

Специалист добавил, что график атмосферного давления и его изменений будет напоминать "очертания высокой горы".

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Атмосферное ДавлениеПрогноз ПогодыПогода В Москве
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