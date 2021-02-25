Вильфанд предупредил жителей Москвы о низком атмосферном давлении

По словам Вильфанда, давление значительно понизиться и покажет аномальные для данного региона значения. Ученый отметил, что минимальных значений показатели достигнут к субботе 27 февраля.

По данным Гидрометцентра, давление будет на 10 миллиметров ниже многолетних значений. Кроме того, оно покажет на 30 миллиметров меньше, чем во вторник 23 февраля.

Специалист добавил, что график атмосферного давления и его изменений будет напоминать "очертания высокой горы".

