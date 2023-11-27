Константинов: Крым пережил «Армагеддон»

«Такой силы ветра и такой силы волн припомнить старожилы не могут. Что-то похожее было, но все-таки чтобы разносило так вдребезги, когда поднимало бордюры и они летали, как обычные камешки», — отметил Константинов.

По словам спикера парламента, на полуострове «разрушения приличные». Власти взяли ситуацию под контроль, ведется устранение последствий шторма.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за приближения циклона с сильными дождями и ураганным ветром, напоминает «Свободная пресса». В регионе были зафиксированы подтопления, ветер повалил деревья и срывал крыши. На полуострове устраняют последствия шторма, тем не менее, 400 тысяч жителей пока остаются без электричества. По данным МЧС, из-за непогоды один человек пропал без вести, четверо пострадали, пишет Ura.ru.

