Москвичей предупредили о дождливых выходных и скорых заморозках
Метеоролог Александр Шувалов заявил, что возвращения летнего тепла в обозримом будущем мне ожидается.
В Москве официально наступила метеорологическая осень: столбики термометров опустились ниже отметки в +15 градусов. Нынешние температуры уже на пять градусов ниже климатической нормы, а в ближайшие дни будет ветрено и дождливо, предупредил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов
«Дожди будут не сильные, но продолжительные, и самым главным элементом будет ветер, потому что циклон, который к нам придет, особенно его тыловая часть, будет очень ветреный, с порывами до 17 метров в секунду», - рассказал климатолог.
Шувалов отметил, что в ближайшие две ночи заморозков в столичном регионе не ожидается, так как Москву накроет облаками, и температура повысится. При этом воздух все же останется холодным.
«Сегодня ночью, по данным метеостанции, в Московской области заморозков не было, но температура понижалась до 2,5-2,7 градусов, с плюсом правда. Следующую попытку заморозков погода предпримет в ночь с 6 на 7 сентября и с 7 на 8 сентября. Тоже будут ясные ночи, при ясном небе вероятность заморозков существует», - пояснил глава центра «Метео».
Отвечая на вопрос, когда начнется потепление, Шувалов рассказал, что 8-9 сентября дневные температуры поднимутся до 14-16 градусов, однако более теплой погоды не ожидается.
«В обозримом будущем и в тех прогнозах, которыми мы владеем, более теплых температур не ожидается. Пока обойдемся таким "первым приступом" к бабьему лету в конце декады», - заключил он.
В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что первая половина сентября в Москве будет холодной, однако потом ожидается «бабье лето», волны которого могут захлестнуть и октябрь. По его словам, третья и четвертая недели сентября будут теплее, чем первая половина месяца.
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