Вечером в Москве прогнозируются пробки до 8 баллов

В среду вечером в Москве ожидаются пробки до восьми баллов. Об этом сообщил департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на ситуацию на дорогах окажут влияние ДТП и дорожные работы.

Днем в среду специалисты департамента прогнозируют пробки в четыре-пять баллов.