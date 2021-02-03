Вечером в Москве прогнозируются пробки до 8 баллов
В среду вечером в Москве ожидаются пробки до восьми баллов. Об этом сообщил департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.
Отмечается, что на ситуацию на дорогах окажут влияние ДТП и дорожные работы.
Днем в среду специалисты департамента прогнозируют пробки в четыре-пять баллов.
Сейчас движение затруднено на внутренней стороне ТТК перед Гагаринским тоннелем, Ленинском проспекте в центр, внутренней стороне МКАД от 28-го до 40-го километра.
Длина заторов составляет 61 километр.
Синоптики объявили сегодня «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области, передает RT. Погода считается потенциально опасной в связи с образовавшейся гололедицей. В субботу в столице ожидается сильное похолодание. Днем температура воздуха опустится до минус 17 градусов.
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