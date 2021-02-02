Синоптик посоветовал москвичам не ждать ранней весны
Приход весны в Москве ожидается согласно климатической норме. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, никаких данных о том, что весна будет ранней, сейчас нет.
Синоптик уточнил, что приход весны обозначается устойчивым переходом среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений, передает РИА Новости.
Согласно прогнозу, весна в Москве начнется в сроки, близкие к климатической норме - в последнюю пятидневку марта. Никаких серьезных отклонений в плане нормы осадков также не предвидится. Среднемесячная температура марта в Москве составляет минус 2,2 градуса, апреля - плюс 5,8 градуса, мая - плюс 13,1 градуса.
Леус отметил, что температура в мае в этом году может быть выше нормы - плюс 14 градусов.
Между тем, в конце текущей недели в Подмосковье и столице ожидаются сильные морозы до минус 19 градусов ночью, днем прогнозируется до минус 15 градусов, пишет «Газета.ру».
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