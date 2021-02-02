Синоптик посоветовал москвичам не ждать ранней весны

Приход весны в Москве ожидается согласно климатической норме. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, никаких данных о том, что весна будет ранней, сейчас нет.

Синоптик уточнил, что приход весны обозначается устойчивым переходом среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений, передает РИА Новости.