«Важно посоветоваться с жителями»: Воробьев — о благоустройстве малых городов Подмосковья

Подмосковье оказалось в числе лидеров Всероссийского конкурса лучших проектов на создание комфортной городской среды. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он подчеркнул, что шесть территорий региона победили в номинациях «Малый город» и «Историческое поселение» — они получат дополнительные средства для благоустройства.

Победу одержали Серпухов, Кашира, Клин, Электрогорск, а также Пущино и Верея. Воробьев подчеркнул, что назначение полученных ими дополнительных средств важно обсудить с жителями.

«Я хочу поздравить победителей. И обратить внимание на добросовестную, качественную реализацию всех программ. Важно посоветоваться с жителями по планам благоустройства», — цитирует Воробьёва «Радио 1».

Губернатор также отметил, что до конца текущего года в Подмосковье должны благоустроить ещё 11 территорий, которые победили в конкурсах прошлых лет.