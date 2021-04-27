Программа «100 прудов и озёр» по расчистке водоёмов стартует в Подмосковье

Проект «100 прудов и озёр» будет запущен в текущем году в Московской области. Причём жители муниципальных округов самостоятельно определят, какие именно водоёмы требует благоустройства и расчистки. Об этом объявил губернатор Андрей Воробьёв, выступая с ежегодным обращением к жителям Подмосковья.

Как уточнил глава региона, на реализацию программы уже выделены финансовые средства и ресурсы. В ходе голосования местное население уже указало на 22 водоёма, которыми необходимо заняться в первую очередь.

«Это сложная, большая работа. (…) Будет совсем здорово, если мы сами не будем оставлять мусор в озёрах и реках», – приводит «Радио 1» слова губернатора. Он подчеркнул, что в Московской области не прекращаются работы по расчистке и экореабилитации водных объектов, в том числе, для организации отдыха.

По данным регионального министерства экологии и природопользования, за последние пятилетие в Подмосковье расчищено 10 участков рек общей протяженностью более 50 километра. В частности, идут работы первого этапа расчистки участка Клязьмы от Пироговского водохранилища до границы с Владимирской областью. Началась аналогичная работа на Малаховском озере в Люберцах.

