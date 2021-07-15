Вакцинацию от коронавируса прошли 74% сотрудников московского транспорта

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве заявил, что вакцинацию от COVID-19 прошли 74% сотрудников московского транспорта, сообщает пресс-служба столичного правительства.

В сообщении говорится, что прививку сделали машинисты метро, водители трамваев, автобусов и электробусов, кассиры, контролеры, сотрудники службы безопасности, а также все руководители московского департамента транспорта и всех городских предприятий транспортного комплекса.

В оперштабе напомнили, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Москве, до 15 июля первый компонент вакцины от коронавируса должны были получить 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти.

В пресс-службе мэрии добавили, что в Москве созданы «широчайшие возможности» по вакцинации. Прививку от COVID-19 можно сделать в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в городских парках, семи центрах госуслуг «Мои документы», а также в частных клиниках, торговых центрах и других популярных общественных местах. Кроме того, в Гостином дворе работает крупнейший пункт вакцинации.

