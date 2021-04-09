В Звёздном городке привели в порядок 20 многоэтажек перед космическим юбилеем

В работах применяется бескаркасная технология утепления фасадов. Отныне жители смогут экономить на оплате отопления до 30%. В ближайшие два года в Звёздном городке планируется капитально отремонтировать ещё 12 домов. После завершения капремонта будет также проведено озеленение придомовой территории.

Как напомнили в МинЖКХ, в Подмосковье реализуется самая масштабная в стране программа по капитальному ремонту, в неё включено более 44 тысяч многоквартирных домов. На сегодня программа исполнена на треть, улучшены жилищные условия около двух миллионов жителей Московской области.

В преддверии Дня космонавтики Звёздный городок посетил губернатор региона Андрей Воробьев. Он возложил цветы к мемориалу Ю.А. Гагарина, после чего пообщался с летчиками-космонавтами, среди которых Герои Советского Союза и Российской Федерации. Губернатор поздравил их с наступающим праздником и вручил памятные подарки.

