В Звёздном городке привели в порядок 20 многоэтажек перед космическим юбилеем
В Звёздном городке отремонтировано 20 многоквартирных домов. Работы проведены в рамках региональной программы капитального ремонта, их совокупная стоимость составила 318 миллионов рублей, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Местные жители признаются, что рады положительным переменам, которые произошли в преддверии 60-летия первого полёта человека в космос. «Теперь в квартирах зимой стало значительно теплее. Подрядчики во время работ интенсивно общаются с жителями и старшими по домам», – рассказал «Радио 1» владелец квартиры в одном из отремонтированных домов Владимир Киршанов.
В работах применяется бескаркасная технология утепления фасадов. Отныне жители смогут экономить на оплате отопления до 30%. В ближайшие два года в Звёздном городке планируется капитально отремонтировать ещё 12 домов. После завершения капремонта будет также проведено озеленение придомовой территории.
Как напомнили в МинЖКХ, в Подмосковье реализуется самая масштабная в стране программа по капитальному ремонту, в неё включено более 44 тысяч многоквартирных домов. На сегодня программа исполнена на треть, улучшены жилищные условия около двух миллионов жителей Московской области.
В преддверии Дня космонавтики Звёздный городок посетил губернатор региона Андрей Воробьев. Он возложил цветы к мемориалу Ю.А. Гагарина, после чего пообщался с летчиками-космонавтами, среди которых Герои Советского Союза и Российской Федерации. Губернатор поздравил их с наступающим праздником и вручил памятные подарки.
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