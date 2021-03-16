Если в Подмосковье падают балконы, значит кому-то это нужно

Более 10 лет назад в доме №2 по ул. Космонавтов в подмосковном Дмитрове начали разрушаться балконы. Сначала пошли трещины, потом стали вываливаться целые фрагменты. Ни управляющая компания, ни жилищная инспекция на обращения жильцов никак не реагировали. А пять лет назад на балкон квартиры Надежды Плешковой упал… балкон, расположенный этажом выше. Об этом «Кривой линии НСН» рассказала хозяйка квартиры.

Авария не подтолкнула коммунальщиков к активным действиям. Вместо этого они просто запретили жителям дома выходить на балконы. Пятилетняя беготня по инстанциям результата не принесла. Даже вмешательство главы Дмитровского городского округа г-на Поночевного ни к чему не привело.

Однако «Кривой линии» удалось подключить к решению проблемы Государственную жилищную инспекцию Московской области. На наш запрос ответил первый заместитель руководителя ведомства Владимир Шелухин. С его слов, после обращения «Кривой линии» специалисты жилинспекции выехали на место.

«В отношении ООО «Дмитровская управляющая компания» возбуждено дело об административном правонарушении… и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Работы по капитальному ремонту балконных плит… включены в краткосрочный план капительного ремонта 2020-2022 г.», - сообщил НСН Шелухин.

Но жилищная инспекция не вправе самостоятельно вносить изменения в региональные планы капитального ремонта. А сложившаяся ситуация дальнейшего отлагательства не терпит.

"Поэтому «Госжилинспекцией Московской области в адрес администрации Дмитровского городского поселения направлено письмо о необходимости внесения изменения в краткосрочный план… по проведению капитального ремонта балконных плит» - рассказал НСН первый зам руководителя Госжилинспекции Московской области.

«Кривая линия» продолжает следить за развитием ситуации и "краткосрочными планами" администрации Дмитрова. Продолжение следует...