В Забайкалье введут QR-коды для посещения общественных мест
Власти Забайкальского края введут в регионе систему QR-кодов для посещения досуговых заведений. Об этом заявил губернатор Забайкалья Александр Осипов.
«В связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 в регионе с 25 октября введены обязательные QR-коды для населения», — приводит слова Осипова пресс-служба правительства края.
Коды понадобятся жителям Забайкалья для посещения учреждений социального обслуживания и здравоохранения, театров, музеев, кинотеатров, зоопарков, аттракционов. Также QR-коды обязательны для посетителей спортивных учреждений, санаториев, салонов красоты, саун, гостиниц, химчисток.
Кроме того, в регионе приостановят деятельность детских лагерей дневного пребывания, а для невакцинированных граждан старше 65 лет введут обязательную самоизоляцию.
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