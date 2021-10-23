В Забайкалье введут QR-коды для посещения общественных мест

Власти Забайкальского края введут в регионе систему QR-кодов для посещения досуговых заведений. Об этом заявил губернатор Забайкалья Александр Осипов.

На Камчатке введут QR-коды для посещения заведений общепита и досуга

«В связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 в регионе с 25 октября введены обязательные QR-коды для населения», — приводит слова Осипова пресс-служба правительства края.

Коды понадобятся жителям Забайкалья для посещения учреждений социального обслуживания и здравоохранения, театров, музеев, кинотеатров, зоопарков, аттракционов. Также QR-коды обязательны для посетителей спортивных учреждений, санаториев, салонов красоты, саун, гостиниц, химчисток.

Кроме того, в регионе приостановят деятельность детских лагерей дневного пребывания, а для невакцинированных граждан старше 65 лет введут обязательную самоизоляцию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусЗабайкалье
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