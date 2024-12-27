В Ярославской области захотели ограничить продажу бензина несовершеннолетним
Ограничение продажи бензина несовершеннолетним могут ввести в Ярославской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.
«Рассматриваем предложение о том, чтобы ограничить продажу ГСМ, в частности бензина, несовершеннолетним», — написал губернатор в Telegram-канале.
Как отметил Евраев, молодые люди становятся главной целью вербовщиков со стороны ВСУ. Их вовлекают в террористическую деятельность, обещая вознаграждение, либо выманивают сбережения мошенническим путем и требуют в обмен на деньги совершить противозаконное действие.
Губернатор подчеркнул, что в 2024 году в Ярославской области было совершено 22 террористических преступления. Двенадцать человек, совершивших теракты по заданию спецслужб Украины, осудили.
Между тем президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним бытовых приборов с сжиженными углеводородами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ярославской области захотели ограничить продажу бензина несовершеннолетним
- В Кировской области произошло ДТП с пятью грузовиками
- СК предъявил обвинение экс-главам администрации президента Украины
- Выплату за отправку на СВО в Самарской области увеличили до 3,6 млн рублей
- В Южной Корее отстранен об власти второй за месяц глава государства
- Маск заявил, что Земля станет непригодной для жизни через 500 млн лет
- Перевозчик Qazaq Air приостановил полеты в Екатеринбург
- Производители анонсировали подорожание с нового года воды и соков
- Полиция провела обыск в доме президента Южной Кореи Юн Сок Ёля
- В Москве задержали 16 организаторов подпольных казино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru