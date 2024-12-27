В Ярославской области захотели ограничить продажу бензина несовершеннолетним

Ограничение продажи бензина несовершеннолетним могут ввести в Ярославской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

«Рассматриваем предложение о том, чтобы ограничить продажу ГСМ, в частности бензина, несовершеннолетним», — написал губернатор в Telegram-канале.

Как отметил Евраев, молодые люди становятся главной целью вербовщиков со стороны ВСУ. Их вовлекают в террористическую деятельность, обещая вознаграждение, либо выманивают сбережения мошенническим путем и требуют в обмен на деньги совершить противозаконное действие.

Губернатор подчеркнул, что в 2024 году в Ярославской области было совершено 22 террористических преступления. Двенадцать человек, совершивших теракты по заданию спецслужб Украины, осудили.

Между тем президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним бытовых приборов с сжиженными углеводородами.

