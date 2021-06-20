В Ялте ещё три дня запрещено купание в море
20 июня 202113:58
На три дня продлили запрет на купание в море в Ялте. Из-за селевых потоков пляжи курортного города коммунальным службам нужно убрать и дезинфицировать. В данный момент в Ялте отдыхают около 20 тысяч туристов. Транспортное сообщение в городе пока ограничено, у сотни жителей нет света и газа, есть перебои с водоснабжением.
Ранее стало известно, что восстановление инфраструктуры Керчи после аномальных ливней завершат к вечеру 20 июня.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru