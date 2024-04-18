В Якутске детей и взрослых без прививок от кори не будут пускать в учебные заведения

Детей, которые не имеют прививок против кори, отстранят от посещения образовательных учреждений в Якутске, также ограничения коснутся непривитых учащихся и сотрудников высших, средних учебных заведений и социальных организаций города. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Якутии.

Студентам и преподавателям МГУ запретили заниматься без прививки от кори

Как отметили в ведомстве, решение приняла Санитарно-противоэпидемическая комиссия Якутска. Ограничения не касаются детей и взрослых, которые имеют прививки против кори или переболели ранее.

Региональный Роспотребнадзор уточнил, что на фоне дефицита вакцины от кори в 2023-2024 годах в республике возросло количество незащищенных от заболевания лиц. Это привело к распространению болезни, вспышкам кори и групповым заболеваниям среди детей.

«Медицинские организации... активизировали работу по подчищающей иммунизации против кори, в поликлиниках продлены работы прививочных кабинетов, организован прием в выходные дни», — добавили в ведомстве.

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
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