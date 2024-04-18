В Якутске детей и взрослых без прививок от кори не будут пускать в учебные заведения

Как отметили в ведомстве, решение приняла Санитарно-противоэпидемическая комиссия Якутска. Ограничения не касаются детей и взрослых, которые имеют прививки против кори или переболели ранее.

Региональный Роспотребнадзор уточнил, что на фоне дефицита вакцины от кори в 2023-2024 годах в республике возросло количество незащищенных от заболевания лиц. Это привело к распространению болезни, вспышкам кори и групповым заболеваниям среди детей.

«Медицинские организации... активизировали работу по подчищающей иммунизации против кори, в поликлиниках продлены работы прививочных кабинетов, организован прием в выходные дни», — добавили в ведомстве.

