Студентам и преподавателям МГУ запретили заниматься без прививки от кори

Запрет на посещение занятий для учащихся и преподавателей без прививки от кори введён в Московском государственном университете имени Ломоносова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Как информирует ведомство, начато эпидемиологическое расследование по факту выявления этого заболевания у одного из студентов МГУ. Уже определен круг контактных лиц. Посещать занятия можно вакцинированным, либо тем, кто ранее переболел корью.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», случай кори был зафиксирован в вузе 28 марта у студента второго курса. После этого было принято решение о переводе Шуваловского корпуса МГУ на дистанционный формат работы до 12 апреля.

