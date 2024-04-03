Студентам и преподавателям МГУ запретили заниматься без прививки от кори
Запрет на посещение занятий для учащихся и преподавателей без прививки от кори введён в Московском государственном университете имени Ломоносова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Как информирует ведомство, начато эпидемиологическое расследование по факту выявления этого заболевания у одного из студентов МГУ. Уже определен круг контактных лиц. Посещать занятия можно вакцинированным, либо тем, кто ранее переболел корью.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», случай кори был зафиксирован в вузе 28 марта у студента второго курса. После этого было принято решение о переводе Шуваловского корпуса МГУ на дистанционный формат работы до 12 апреля.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Студентам и преподавателям МГУ запретили заниматься без прививки от кори
- СМИ: Промышленный квартал эвакуировали в Москве из-за найденного выстрела от РПГ
- При атаке БПЛА на общежитие в Татарстане пострадали граждане девяти стран
- «Автостат»: Продажи новых легковых авто стали максимальными с мая 2021 года
- Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Вязовое
- Не менее семи человек погибли при землетрясении на Тайване: Видео
- В Шереметьево и Внуково изменили схемы заходов самолетов на посадку
- При землетрясении на Тайване пострадали 711 человек
- В Венесуэле умер самый старый мужчина в мире
- ФАС оштрафовала банк «ФК Открытие» на 700 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru