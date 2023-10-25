В Якутии зафиксировали разлив нефтепродуктов

Информация о ЧП поступила в ведомство 25 октября в 09:00 (03:00 мск).

«Ручей находится между селом Тополиное и водозабором. Объем разлива нефтепродуктов составляет примерно 4-5 л. Следов подъезжавшей автотранспортной техники не установлено», — указали в министерстве.

Загрязнение устранят в ближайшее время. Как уточнили в Минэкологии, ручей имеет крутые берега с двух сторон и не пересекается с другими водными объектами.

Специалисты устанавливают возможные причины разлива.

Ранее в акватории Волги в Астрахани обнаружили радужную пленку от разлива нефтепродуктов, его площадь составила около 300 кв. м, пишет RT.

