В Петропавловске-Камчатском спасатели ликвидируют нефтеразлив

Ранее утром очевидцы сообщили о наличии мазута и масляных пятен в ручье. Рядом с водоемом находятся несколько социально-значимых объектов, в том числе больница и детский сад.

Фильтрами выступают три сорбционных заграждения, также проведен механический сбор нефтешлама - в общей сложности было собрано около 600 литров.

