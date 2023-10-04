В Петропавловске-Камчатском спасатели ликвидируют нефтеразлив
4 октября 202311:10
В Петропавловске-Камчатском спасатели приступили к ликвидации нефтеразлива в «Кабан-ручье». Устраняют разлив сотрудники аварийного разлива нефтепродуктов отряда КГКУ «ЦОД», сообщили в краевом главке МЧС.
Ранее утром очевидцы сообщили о наличии мазута и масляных пятен в ручье. Рядом с водоемом находятся несколько социально-значимых объектов, в том числе больница и детский сад.
Фильтрами выступают три сорбционных заграждения, также проведен механический сбор нефтешлама - в общей сложности было собрано около 600 литров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru