В Якутии признали незаконной продажу лотерейных билетов на 17,9 млн рублей
Суд в Якутии признал незаконной проведенную предпринимателем лотерею, общая сумма, на которую были проданы билеты, составила около 18 млн рублей. Об этом заявили в прокуратуре региона.
По данным ведомства, зарегистрированный как предприниматель, оказывающий услуги полиграфии, бизнесмен незаконно организовал проведение лотереи «Орогой» в период с 7 декабря 2022-го по 14 января 2023 года. Гражданам были реализованы билеты на сумму 17 984 945 рублей. При этом у предпринимателя не было прав на организацию лотерей.
Прокуратура подала в суд заявление о признании незаконной деятельности фигуранта и взыскании 17 984 945 рублей в доход федерального бюджета. Иск был удовлетворен. Решение пока не вступило в законную силу.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил запустить в России лотерею среди новорожденных, в рамках которой ежемесячно будут разыгрывать десять квартир, сто автомобилей и тысячу комплектов бытовой техники, напоминает Ura.ru.
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