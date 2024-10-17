В Якутии начали строить мост через реку Лену

Глава Якутии Айсен Николаев уточнил, что будущая транспортная артерия соединит не только два берега реки Лена, но и огромные пространства Восточной Сибири и Дальнего Востока. По его словам, эта территория составляет более четверти всей площади России.

На месте строительства уже провели традиционный обряд благословения - алгыс.

Общая протяжённость мостового перехода составит 14,7 километра, а русловая часть будет длиной более трех километров. Планируется, что мост сможет пропускать в сутки около 6 тысяч автомобилей.

Объект планируют закончить в 2028 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

