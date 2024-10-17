В Якутии начали строить мост через реку Лену
Мост через реку Лену начали строить в Якутии, уже забита первая буронавливная свая под опорой Ленского моста, сообщили РИА Новости.
Глава Якутии Айсен Николаев уточнил, что будущая транспортная артерия соединит не только два берега реки Лена, но и огромные пространства Восточной Сибири и Дальнего Востока. По его словам, эта территория составляет более четверти всей площади России.
На месте строительства уже провели традиционный обряд благословения - алгыс.
Общая протяжённость мостового перехода составит 14,7 километра, а русловая часть будет длиной более трех километров. Планируется, что мост сможет пропускать в сутки около 6 тысяч автомобилей.
Объект планируют закончить в 2028 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru