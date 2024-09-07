Глава Минтранса поддержал строительство моста через Алдан в Якутии

Министр транспорта Роман Старовойт высказался за строительство моста через реку Алдан в Якутии. Об этом глава Минтранса заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

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В регионе уже реализуют проект строительства моста через реку Лена в районе Якутска. При этом Старовойт указал, что одной переправы будет недостаточно.

«Нужно уже смотреть вперед, потому что по федеральной автомобильной дороге "Колыма" следующий мост — через Алдан, он тоже будет востребован», — заявил министр.

По словам Старовойта, сооружение необходимо в том числе для «зимнего завоза» и безопасного движения автомобилей между Якутией и Магаданской областью.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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