Глава Минтранса поддержал строительство моста через Алдан в Якутии

В регионе уже реализуют проект строительства моста через реку Лена в районе Якутска. При этом Старовойт указал, что одной переправы будет недостаточно.

«Нужно уже смотреть вперед, потому что по федеральной автомобильной дороге "Колыма" следующий мост — через Алдан, он тоже будет востребован», — заявил министр.

По словам Старовойта, сооружение необходимо в том числе для «зимнего завоза» и безопасного движения автомобилей между Якутией и Магаданской областью.

