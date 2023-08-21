В Воронежской области зарегистрировали случай заражения сибирской язвой
Один случай заболевания человека сибирской язвой зарегистрировали в Панинском муниципальном районе Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
«Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного. Случай лабораторно подтвержден Ставропольским противочумным институтом Роспотребнадзора», — подчеркнули в ведомстве.
Специалисты федерального агентства проводят комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности, Роспотребнадзор отобрал пробы из объектов внешней среды и определил круг контактных лиц.
Ранее в Панинском районе обнаружили очаг сибирской язвы, на этой территории ввели режим ЧС до 16 ноября, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru