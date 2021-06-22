В Воронежской области введут новые ограничения из-за COVID-19

Власти Воронежской области с 22 июня запретят работу фуд-кортов и расположенных в помещениях аттракционов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что соответствующий указ об ограничениях из-за угрозы распространения коронавируса подписал губернатор области Александр Гусев.

«Хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность, запрещено проводить (либо допускать проведение) акций, приводящих к скоплению граждан и нарушению норм социального дистанцирования», — говорится в сообщении.

Ранее оперштаб Воронежской области из-за роста случаев заражения COVID-19 рекомендовал пенсионерам региона по возможности оставаться дома. Также власти ограничили до 50% заполняемость залов культурно-развлекательных учреждений. Кроме того, в регионе приостановлена работа детских комнат в торговых центрах, отмечает РИА ФАН.

