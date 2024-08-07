В Волгоградской области зарегистрировали три случая лихорадки Западного Нила

«По состоянию на 07.08.2024 года зарегистрировано три случая заболевания», — указали в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, это не превышает среднемноголетний уровень. В федеральной службе указали, что двое заболевших – жители Волгограда, один – Астраханской области.

Ранее в Татарстане зарегистрировали 14 случаев лихорадки Западного Нила, в Рязанской области — три случая, в Астраханской — четыре. Заражение лихорадкой возможно через укусы комаров, в процессе переливания крови либо трансплантации органов, через материнское молоко, внутриутробно через плаценту, пишет Ura.ru.

