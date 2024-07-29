В Волгоградской области запустили Telegram-канал для людей с ВИЧ

Telegram-канал для людей с ВИЧ-инфекцией впервые создали в Волгоградской области. Об этом сообщил автор проекта, председатель волгоградской общественной организации «Единство» Дмитрий Карсаков в беседе с ТАСС.

Канал запустили при поддержке Фонда президентских грантов, ресурсу нет аналогов в регионе.

«Там будет информация от врача-инфекциониста и медицинского психолога, к которым можно будет обратиться и анонимно задать вопрос. Мы будем искать "потерянных" пациентов — тех, кто по разным причинам не проходит лечение, — и среди них проводить исследования при поддержке Волгоградского государственного медицинского университета», — рассказал Карсаков.

Кроме того, в проекте будут участвовать волонтеры, живущие с ВИЧ равные консультанты. Для столкнувшихся с проблемой инфекции планируют проводить консультации, а родным пациентов с ВИЧ расскажут, как поддержать близких. Также людей, отказывающихся от лечения, попросят заполнить анкеты для подробного исследования причин их, всего планируют охватить по меньшей мере 300 человек. Этим пациентам предоставят информационную поддержку и сопровождение до лечебного учреждения.

Между тем Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) начало работу над созданием двух новых вакцин для лечения ВИЧ-инфекции.

