В Волгоградской области для посещения кафе и ресторанов вводят QR-коды

Посетители кафе и ресторанов в Волгоградской области должны будут предъявлять справку о вакцинации от коронавируса с QR-кодом. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Мера будет введена с 12 июля.

Отмечается, что также посещать заведения общепита можно будет людям с отрицательным результатом ПЦР-теста, справкой о наличии антител либо справкой о перенесенном менее полугода назад коронавирусе.

Несовершеннолетние жители смогут посещать кафе и рестораны только в сопровождении взрослых, имеющих перечисленные документы.