В Волгоградской области для посещения кафе и ресторанов вводят QR-коды

Посетители кафе и ресторанов в Волгоградской области должны будут предъявлять справку о вакцинации от коронавируса с QR-кодом. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Мера будет введена с 12 июля.

Отмечается, что также посещать заведения общепита можно будет людям с отрицательным результатом ПЦР-теста, справкой о наличии антител либо справкой о перенесенном менее полугода назад коронавирусе.

Несовершеннолетние жители смогут посещать кафе и рестораны только в сопровождении взрослых, имеющих перечисленные документы.

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После 12 июля статус «зоны, свободной от COVID-19» получат заведения, в которых привились или переболели не более полугода назад 60% сотрудников. Такие заведения смогут работать круглосуточно или без дополнительных ограничений. Статус смогут получить музеи, кинотеатры, театры, дома культуры и общепит.

Те заведениям общепита, которые не выполнят требования властей, запретят работать с 0:00 до 6:00, кроме обслуживания на вынос. В них приостановят работу детских комнат.

С 28 июня кафе и рестораны Москвы можно посещать только по QR-коду. Без QR-кода можно посещать летние кафе и веранды до 1 августа. Таково новой распоряжение мэра столицы Сергея Собянина, передает RT.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:КоронавирусКафеВолгоградская Область
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