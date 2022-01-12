Вильфанд: На Старый Новый год в столицу придёт оттепель
Температура до плюсовых значений ожидается в Москве 14 января, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в предстоящую пятницу в столичном регионе температура воздуха резко начнёт подниматься, в субботу днём она будет в районе +2 градусов. При этом, по словам синоптика, ожидается метель и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
Он также предупредил, что из-за резкой смены погоды на дорогах усилится гололедица, а на проводах и ветвях деревьев будет наблюдаться налипание снега.
Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что виновником потепления станет циклон, который принесёт с собой понижение давления до 725 мм ртутного столба.
Ранее в WWF рассказали, какой будет погода в 2022 году.
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