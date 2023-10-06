В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за тайфуна
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Южно-Сахалинске из-за прохождения тайфуна по югу острова. Об этом сообщил мэр города Сергей Надсадин в Telegram-канале.
По его словам, поступили данные о подтоплении более 20 домов. Надсадин потребовал от всех вице-мэров и глав территорий вести круглосуточный мониторинг ситуации.
Как уточнили в региональном управлении МЧС, в зону подтопления попали 34 придомовые территории, власти Южно-Сахалинска проводят откачку воды из подтопленных домов. Из-за тайфуна без электричества остались 584 частных и 6 многоквартирных домов города.
В пресс-службе ведомства добавили, что объекты жизнеобеспечения области работают без нарушений. Аэропорт Южно-Сахалинска принимает и выпускает самолеты по фактической погоде. Железная дорога и паромная переправа Ванино-Холмск работают в обычном режиме.
Ранее губернатор Сахалина Валерий Лимаренко заявил, что в Южно-Сахалинске 2602 человека остались без электроснабжения, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru