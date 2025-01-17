Под Красноярском загорелся деревообрабатывающий цех

Деревообрабатывающий цех загорелся близ села Чунояр в Красноярском крае. Об этом сообщили в МЧС.

«В трех километрах от села Чунояр загорелся деревообрабатывающий цех», — отметили в ведомстве.

Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. На месте ЧП работают 19 человек и восемь единиц техники.

Как отметили в МЧС, пожар уже локализовали.

Ранее в Дагестане загорелось складское помещение мебельного цеха в населенном пункте Кандаураул, пламя распространилось на площади свыше 1500 кв. м, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарКрасноярский КрайМЧС

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