В Тверской области ввели COVID-паспорта для организаций и предпринимателей

Организации Тверской области, чьи сотрудники подлежат вакцинации от коронавируса, обязали вести бумажные и электронные паспорта о сделанных прививках. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на официальном портале правовой информации.

«С 26 июля 2021 года обеспечить дальнейшее ведение COVID-паспорта в бумажном виде или заполнение COVID-паспорта в электронном виде с использованием личного кабинета организации, индивидуального предпринимателя в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг"», — отмечается в документе.

Предпринимателям и организациям необходимо оформить COVID-паспорта в течение двух недель, сообщает Ura.ru.

В июне в Тверской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий населения. Так, сделать прививку обязаны работники торговли, общепита, гостиничных услуг, МФЦ, общественного транспорта и такси, сфер образования, культуры, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ и энергетики. Также вакцинация обязательна для госслужащих, работников региональных органов власти и подведомственных им организаций, напоминает «Свободная пресса».

