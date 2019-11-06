В Тверской области создадут кластер инновационного транспортного машиностроения

В Тверской области создадут промышленный кластер инновационного транспортного машиностроения. Речь об этом шла в среду, 6 ноября, на площадке Тверского вагоностроительного завода. Как сообщили в пресс-службе Правительства Тверской области, предполагается, что в регионе будут локализованы производства – от выпуска компонентов до современных вагонов нового поколения для скоростных поездов. Якорным предприятием кластера станет Тверской вагоностроительный завод.

По словам губернатора Игоря Рудени, реализация проекта даст толчок развитию региональной экономики, производств, импортозамещения. Кроме того, он отметил, что проект поддержит деятельность вагоностроительного завода, который на данный момент является флагманом пассажирского вагоностроения не только в России, но и в мире. Глава региона отметил, что в 2020 году предприятие по численности сотрудников превзойдёт исторический максимум – будет работать более 10 тысяч человек.

Сроки реализации проекта 2020-2024 годы. Предполагаемый объём инвестиций составит свыше 6,5 млрд рублей. Планируется создание более 17,7 тысяч рабочих мест.

