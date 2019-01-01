В Тверской области начался космический мониторинг природных пожаров

В Тверской области увеличена группировка сил и средств, обеспечивающих наземный мониторинг пожарной обстановки в регионе. Об этом сообщил начальник областного главка МЧС Арсен Григорян во время встречи с губернатором Игорем Руденей.

По словам главы региона, в лесных массивах необходимо увеличить количество камер видеонаблюдения, а также создать стационарные пункты круглосуточного наблюдения в пожароопасных местах. Речь идет, в частности о территориях, расположенных рядом с торфяниками.

Для выявления природных пожаров в Тверской области совместно с компанией «Роскосмос» начата работа по организации системы космического мониторинга. Соглашение об этом подписали Игорь Руденя и глава космической госкорпорации Дмитрий Рогозин 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума-2019.

Кроме того, в проведении профилактических и противопожарных мероприятий на территории Верхневолжья в этом году задействованы более 7800 сотрудников и свыше 2100 единиц техники. Для тушения возгораний применяется также вертолёт МЧС Ка-32, сообщили НСН в пресс-службе региона.

Мониторинг обстановки в лесах и на торфяных месторождениях ведётся при помощи наземного и авиационного патрулирования, беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем, видеокамер на вышках сотовой связи.

Руденя и Григорян также обсудили поддержку добровольных пожарных команд Верхневолжья. Сейчас в регионе действует 137 таких команд, их общая численность составляет более 5600 человек.

