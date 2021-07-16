В Туве введут локдаун из-за COVID-19
Власти Республики Тыва вводят локдаун в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«Внесены изменения в Указ Главы №223 от 6 июля 2021 года, согласно которым запрещено передвижение граждан без производственной и служебной необходимости, населения – без неотложных личных нужд, включая ограничения на выезды на водные объекты, расположенные на территории республики», — говорится в сообщении.
Детям в возрасте до 14 лет включительно запрещено находиться и перемещаться по улице без сопровождения взрослых, отмечает Ura.ru.
Кроме того, в регионе приостановят работу организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, дополнительного образования, конференций и выставок, бытовые услуги населению. Также будут закрыты магазины с непродовольственными товарами, вещевые рынки, ярмарки, запрещена торговля на улицах и в автоматах, работа парков, скверов и игровых зон.
Власти Тувы также запретят работать салонам красоты, баням, бассейнам и другим подобным организациям. Гостиницам, пансионатам, домам отдыха и другим коллективным средствам размещения в республике запрещено принимать туристов, за исключением находящихся в командировках или служебных поездках граждан.
«Исключения составляют аптеки и аптечные пункты и салоны сотовой связи, а также магазины, отдельно стоящие или имеющие отдельный вход в многоэтажных жилых домах, реализующие товары первой необходимости», — уточнили в пресс-службе региона.
По данным управления Роспотребнадзора по республике, с 14 июня в регионе продолжается значительный прирост заболеваемости коронавирусом во всех возрастных группах населения: недельные темпы прироста числа новых заражений составляет от 28,6% до 66,0%.
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