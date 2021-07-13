В Туве ограничат работу общественного транспорта из-за COVID-19

Республика Тыва ужесточит COVID-ограничения для транспорта и общепита, сообщает пресс-служба правительства региона.

В частности, общественный транспорт перестанет работать по выходным дням. Кафе и ресторанам будет разрешено лишь осуществлять доставку и продавать блюда и напитки навынос, пишет News.ru.

Кроме того, церемонии заключения браков в ЗАГСах региона должны быть перенесены, отмечает РИА ФАН.

Также власти предложили религиозным концессиям Тувы призвать верующих не проводить массовых религиозных обрядов и ограничить посещение храмов.

За последние сутки в регионе выявили 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Между тем в России за минувшие 24 часа подтвердили 24702 новых случая COVID-19, отмечает «Свободная пресса». С начала пандемии в стране зафиксировали 5 833 175 случаев заражения коронавирусом, отмечает телеканал «360».

