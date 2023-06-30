В Туве мужчину госпитализировали с подозрением на сибирскую язву
Клинические признаки сибирской язвы выявили у жителя Тувы, мужчина доставлен в больницу Кызыла. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
По данным надзорного ведомства, 23 июня на чабанской стоянке в селе Бижиктиг-Хая производился убой лошади для сдачи мяса. Позже один из участвовавших в убое обратился в больницу с жалобами на ухудшение состояния здоровья.
«30 июня 2023 года с предварительным диагнозом "сибирская язва" он госпитализирован в инфекционную больницу города Кызыла. В отношении остальных граждан проводятся лабораторные исследования», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Специалисты установили, что конину без ветеринарного свидетельства приобрел житель Ак-Довурака. Мясо изъяли, проводятся лабораторные исследования. Следственные органы начали проверку.
В марте в Чувашии специалисты Роспотребнадзора изъяли мясо, зараженное сибирской язвой, напоминает RT. По данным ведомства, житель одной из деревень в личном подсобном хозяйстве забил на мясо зараженного инфекцией бычка. Сибирской язвой заразились несколько человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru