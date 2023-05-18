В Тыве ввели карантин из-за сибирской язвы

В республике Тыва ввели карантин из-за обнаруженной у крупного скота сибирской язвы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Отмечается, что возбудитель сибирской язвы выявили у коровы, принадлежащей местному жителю.

На данный момент в очаге заражения работает комиссия, которая занимается проведением необходимых мероприятий по предотвращению распространения болезни.

Тыва занимает пятую строчку в стране по численности поголовья мелкого рогатого скота, среди регионов СФО - первое место.

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ФОТО: РИА Новости/Татьяна Подойницына
ТЕГИ:ТуваСибирская Язва

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