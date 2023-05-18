В Тыве ввели карантин из-за сибирской язвы
18 мая 202313:19
В республике Тыва ввели карантин из-за обнаруженной у крупного скота сибирской язвы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Отмечается, что возбудитель сибирской язвы выявили у коровы, принадлежащей местному жителю.
На данный момент в очаге заражения работает комиссия, которая занимается проведением необходимых мероприятий по предотвращению распространения болезни.
Тыва занимает пятую строчку в стране по численности поголовья мелкого рогатого скота, среди регионов СФО - первое место.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В базу «Миротворца» внесли российскую порноактрису
- В Тыве ввели карантин из-за сибирской язвы
- Лукашенко заявил, что Россия была готова заключить невыгодный мирный договор в начале СВО
- Прокурор запросил для Ройзмана штраф в 260 тысяч рублей
- Группа 25/17 представила сборник «20 лет на волне»
- Пропавшего сына главы «Гемотеста» нашли на съемной квартире под Владимиром
- В Россию прибудет делегация для решения украинского кризиса
- Шойгу проверил организацию подготовки контрактников в Западном военном округе
- В Польше заявили, что ЕС опасается заморозки конфликта на Украине
- Кылычдароглу заявил о намерении выслать из Турции всех беженцев
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru