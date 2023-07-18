В Туве четверо заболевших сибирской язвой отказались от лечения
Четыре пациента, госпитализированных в Туве из-за сибирской язвы, отказались от лечения и самовольно покинули больницу. Об этом сообщает Минздрав региона.
«В Республиканской инфекционной больнице отказались от лечения и самовольно покинули медицинскую организацию четыре пациента, госпитализированные по поводу сибирской язвы», — указали в ведомстве.
Еще один пациент продолжает лечение, пишет RT. В Минздраве подчеркнули, что состояние всех пяти госпитализированных удовлетворительное, однако врачи могут выписать их лишь после «полной эпителизации кожных проявлений инфекции».
Управлению Роспотребнадзора по Туве направили экстренное уведомление о факте отказа от лечения от особо опасного заболевания.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что сибирская язва не передается от человека человеку и угроза эпидемического распространения заболевания в России исключена, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru