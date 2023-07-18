В Туве четверо заболевших сибирской язвой отказались от лечения

«В Республиканской инфекционной больнице отказались от лечения и самовольно покинули медицинскую организацию четыре пациента, госпитализированные по поводу сибирской язвы», — указали в ведомстве.

Еще один пациент продолжает лечение, пишет RT. В Минздраве подчеркнули, что состояние всех пяти госпитализированных удовлетворительное, однако врачи могут выписать их лишь после «полной эпителизации кожных проявлений инфекции».

Управлению Роспотребнадзора по Туве направили экстренное уведомление о факте отказа от лечения от особо опасного заболевания.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что сибирская язва не передается от человека человеку и угроза эпидемического распространения заболевания в России исключена, напоминает «Свободная пресса».

