Четырем жителям Тувы поставили диагноз «сибирская язва»
Диагноз "сибирская язва" поставили четырем жителям Тувы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора в республике.
«Диагноз "сибирская язва" подтвержден у четырех человек в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва», — отмечается в сообщении.
Минздрав региона пока не подтвердил информацию.
Как отметили в Роспотребнадзоре, противоэпидемический отряд ведомства проводит профилактику в очаге сибирской язвы в Туве. Федеральная служба исключила угрозу распространения заболевания в России.
В конце июня клинические признаки сибирской язвы выявили у жителя Тувы, который участвовал в убое лошади в селе Бижиктиг-Хая. Мужчину госпитализировали в инфекционную больницу Кызыла, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru