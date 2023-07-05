Четырем жителям Тувы поставили диагноз «сибирская язва»

Диагноз "сибирская язва" поставили четырем жителям Тувы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора в республике.

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«Диагноз "сибирская язва" подтвержден у четырех человек в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва», — отмечается в сообщении.

Минздрав региона пока не подтвердил информацию.

Как отметили в Роспотребнадзоре, противоэпидемический отряд ведомства проводит профилактику в очаге сибирской язвы в Туве. Федеральная служба исключила угрозу распространения заболевания в России.

В конце июня клинические признаки сибирской язвы выявили у жителя Тувы, который участвовал в убое лошади в селе Бижиктиг-Хая. Мужчину госпитализировали в инфекционную больницу Кызыла, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЗаболеваниеСибирская ЯзваТува

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