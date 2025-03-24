В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр
Фасад здания торгового центра загорелся в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщает МЧС.
Возгорание произошло на Буденновском проспекте. Площадь пожара предварительно оценили в 500 квадратных метров.
Позже огонь перекинулся на кровлю расположенного рядом пятиэтажного дома. Специалисты начали эвакуацию жителей.
Открытое горение на кровле торгового центра уже ликвидировали.
«По уточненной информации, площадь пожара - 300 квадратов. Кровля соседнего здания горит на 800 квадратах. Из дома эвакуированы 15 человек», — сообщило МЧС.
К борьбе с огнем привлекли сто человек и 29 единиц техники.
Ранее в Перми загорелись дом, баня и надворные постройки на площади 92 квадратных метра. Пострадал один человек, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru