В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр

Фасад здания торгового центра загорелся в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщает МЧС.

Возгорание произошло на Буденновском проспекте. Площадь пожара предварительно оценили в 500 квадратных метров.

Позже огонь перекинулся на кровлю расположенного рядом пятиэтажного дома. Специалисты начали эвакуацию жителей.

Открытое горение на кровле торгового центра уже ликвидировали.

«По уточненной информации, площадь пожара - 300 квадратов. Кровля соседнего здания горит на 800 квадратах. Из дома эвакуированы 15 человек», — сообщило МЧС.

К борьбе с огнем привлекли сто человек и 29 единиц техники.

Ранее в Перми загорелись дом, баня и надворные постройки на площади 92 квадратных метра. Пострадал один человек, пишет Ura.ru.

