В Тюмени 11 детей заразились коронавирусом в центре реабилитации

Не менее 11 маленьких пациентов заразились коронавирусом в детском центре восстановительной медицины и реабилитации «Снежинка» в Тюменской области. С инфицированными имели контакт 80 человек, информирует региональное управление Роспотребнадзора.

Там уточнили, что очаг массового заражения коронавирусом выявлен в ещё одном медицинском учреждении. Речь идёт о центре реабилитации для наркозависимых. Там новая инфекция диагностировна как минимум у 12 человек, с ними контактировали более 20 граждан.

При этом заболеваемость населения Тюменской области другими ОРВИ и гриппом превышает эпидемический порог на 40,4%, хотя за прошлую неделю показатель сократился на 9,6% по сравнению с предыдущей семидневкой.

