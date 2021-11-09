В Тюмени 11 детей заразились коронавирусом в центре реабилитации
Не менее 11 маленьких пациентов заразились коронавирусом в детском центре восстановительной медицины и реабилитации «Снежинка» в Тюменской области. С инфицированными имели контакт 80 человек, информирует региональное управление Роспотребнадзора.
Там уточнили, что очаг массового заражения коронавирусом выявлен в ещё одном медицинском учреждении. Речь идёт о центре реабилитации для наркозависимых. Там новая инфекция диагностировна как минимум у 12 человек, с ними контактировали более 20 граждан.
При этом заболеваемость населения Тюменской области другими ОРВИ и гриппом превышает эпидемический порог на 40,4%, хотя за прошлую неделю показатель сократился на 9,6% по сравнению с предыдущей семидневкой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru