В Туле вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для групп риска
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Туле вводится обязательная вакцинация части граждан от коронавируса, сообщает ТАСС.
Выступая на заседании ЦИК России она отметила, что обязательная иммунизация коснётся групп риска - как в Москве и Московской области, а также на Сахалине и в Кемерове.
«Этим инструментом при необходимости мы вынуждены будем пользоваться при развитии ситуации в каких-либо других субъектах», - добавила Попова.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение, согласно которому в регионе к 1 сентября 2021 года необходимо провести вакцинацию ряда категорий граждан, сообщает RT.
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