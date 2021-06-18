В Туле вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для групп риска

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Туле вводится обязательная вакцинация части граждан от коронавируса, сообщает ТАСС.

Выступая на заседании ЦИК России она отметила, что обязательная иммунизация коснётся групп риска - как в Москве и Московской области, а также на Сахалине и в Кемерове.

«Этим инструментом при необходимости мы вынуждены будем пользоваться при развитии ситуации в каких-либо других субъектах», - добавила Попова.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение, согласно которому в регионе к 1 сентября 2021 года необходимо провести вакцинацию ряда категорий граждан, сообщает RT.