За ночь над Россией сбили 17 украинских беспилотников

Российские военные за прошедшую ночь ликвидировали 17 дронов ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

«В период с 23.00 мск 27 октября т.г. до 7.00 мск 28 октября т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов», - заявило ведомство.

Отмечается, что 13 БПЛА беспилотников сбили в Калужской области, три – в Брянской, один – в Московском регионе.

Ранее в районе поселка Погар Брянской области дрон ВСУ ударил по автомобилю, пострадал мужчина, сообщает РЕН ТВ.

