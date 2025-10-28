За ночь над Россией сбили 17 украинских беспилотников
28 октября 202507:35
Российские военные за прошедшую ночь ликвидировали 17 дронов ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 23.00 мск 27 октября т.г. до 7.00 мск 28 октября т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов», - заявило ведомство.
Отмечается, что 13 БПЛА беспилотников сбили в Калужской области, три – в Брянской, один – в Московском регионе.
Ранее в районе поселка Погар Брянской области дрон ВСУ ударил по автомобилю, пострадал мужчина, сообщает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ЕС заявили, что Киев сможет получить кредит за счет российских активов
- Ждем сертификации: Когда импортозамещенные МС-21 долетят до авиакомпаний
- «Лужа» мечты: Как Жуков с Бастой переписали стадионные рекорды
- В Туве 10 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом
- СМИ: Без выплаты в $1 трлн Илон Маск может уйти из Tesla
- За ночь над Россией сбили 17 украинских беспилотников
- Столтенберг рассказал, как в 2022 году отказал «умолявшему» о помощи Зеленскому
- Япония и США подписали соглашение о золотой эре альянса стран
- Второй импортозамещенный самолет МС-21 поднялся в небо в Иркутске
- Эксперт Финогенова назвала размер пенсии для неработающих пенсионеров в 2026 году
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru